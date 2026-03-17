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Bari, Mantovani: "Stagione non all'altezza, ma tutti uniti possiamo raggiungere la salvezza"

Bari, Mantovani: "Stagione non all'altezza, ma tutti uniti possiamo raggiungere la salvezza"
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:31Serie B
Tommaso Maschio

Il difensore del Bari Valerio Mantovani ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Frosinone di domani tornando anche sulla netta vittoria contro la Reggiana nell’ultima giornata di campionato: “Era importante riscattarsi dopo una prova veramente brutta come quella di Pescara. Dovevamo confermare le prestazioni contro Sampdoria, Empoli e Padova, ma quella partita non è stata da noi. Abbiamo fatto tre vittorie in quattro gare e abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. Ci si aspettava un campionato diverso, ma l’abbiamo visto lo scorso anno con Salernitana e Sampdoria, che ci si può ritrovare in altre posizioni, ora raggiungiamo insieme l’obiettivo”.

Mantovani poi si sofferma sul ritorno di Moreno Longo in panchina: “È una persona che significa tanto nel mio percorso calcistico, è stato fondamentale, un grandissimo motivatore che non lascia nulla al caso. È la persona giusta per svegliare ciò che hai dentro. - prosegue ancora il centrale come riporta Tuttobari.com - A Mantova la mia stagione è durata un mese e mezzo, con un infortunio del genere c'è voluto tanto tempo. Sono contento della chiamata di Longo, per me stare qui è un onore”.

Spazio poi al futuro: “La società a il direttore Di Cesare mi hanno fatto veramente felice prendendomi a titolo definitivo nonostante venissi da un infortunio importante, è un grande segno di fiducia. La fascia di capitano è un’emozione unica, il Bari rappresenta qualcosa di grande e dunque mi sento di dire che dobbiamo essere compatti, noi, voi e i tifosi. Sono otto partite e la negatività può destabilizzare il percorso e noi possiamo dare una svolta a un’annata sicuramente non all’altezza”.

Infine un pensiero sul giovane Emanuele Rao grande protagonista nelle ultime giornate: “Sappiamo tutti che è giovane e promettente, è un giocatore che sta facendo cose importanti e dando continuità alle prestazioni, ci crediamo molto. Dobbiamo però farlo restare coi piedi per terra, è un giovane e non bisogna responsabilizzarlo eccessivamente".

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