Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"

Un'altra gara da dentro o fuori quella che attende il Bari, che venerdì farà visita alla Sampdoria, in occasione del match della 27ª giornata del campionato di Serie B, che alle ore 20:30 accederà i fari sul 'Ferraris'.

Tra i tanti problemi che la formazione biancorossa sta vivendo, c'è anche quello della gerarchia dei leader, con il nuovo capitano scelto dopo il passaggio di Francesco Vicari alla Reggiana. E nelle conferenza stampa odierna, sollecitato sull'argomento, il tecnico biancorosso Moreno Longo ha voluto precisare quanto segue in merito alla fascia: "Il capitano rimane Pucino, naturalmente quando gioca - si legge sul portale baritoday.it -. La sua esclusione a Padova è stata una scelta tecnica. Mantovani rivestirà la carica di vice e sarà il capitano quando Pucino non ci sarà".

Questione dunque chiusa? Questo lo si vedrà nelle prossime gare...