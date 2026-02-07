Mantova, Mancuso decisivo contro il Bari: “Gol pesante, lo dedico a mia compagna e a me stesso”

Leonardo Mancuso si prende la scena al termine di Mantova-Bari, commentando in sala stampa una vittoria fondamentale in chiave classifica. Il suo gol ha regalato tre punti pesanti contro una diretta concorrente.

"È una rete importante, perché ci ha permesso di vincere contro una squadra che lotta per i nostri stessi obiettivi. Sono stati fatti tanti cambiamenti, ma è presto per giudicare. Con partite così ravvicinate non c’è molto tempo per analizzare: dobbiamo solo spingere sempre sull’acceleratore”.

Un sigillo che ha un valore doppio per l’attaccante: “Dentro questo gol c’è tutto: il peso del risultato e la soddisfazione di aver ritrovato la rete. La dedica è speciale, perché la mia compagna aspetta un figlio. Ma lo dedico anche a me stesso: non è stato un periodo semplice”.

Mancuso non si sottrae alle responsabilità: “L’attaccante viene giudicato per i gol, ed è giusto così. A me piace sentire quella pressione, mi stimola. Quest’anno ho avuto un infortunio e qualche alto e basso, ma fa parte del percorso”.

Segnare sotto la Curva Te ha avuto un sapore particolare: “Non mi sono abbattuto dopo le occasioni sbagliate. La gioia del gol è qualcosa a cui non ti abitui mai”.

Sul rapporto con Modesto: “Il mister fa le sue scelte. Si può essere decisivi anche entrando dalla panchina. Con lui bisogna attaccare tanto la profondità: serve tempo per assimilare i meccanismi, ma dobbiamo adattarci in fretta”.

Infine sul mercato: “Non ho mai pensato di andare via. Ho sempre voluto restare fino a fine stagione”.