Benevento, Foggia su Letizia: "Nessuno è incedibile, dipende tutto dall'offerta che arriverà"

vedi letture

Il laterale del Benevento Gaetano Letizia è nel mirino di diversi club di Serie A (Salernitana e Cagliari su tutte) oltre che del Brescia in Serie B, in vista della prossima stagione, ma per strapparlo al club campano servirà un'offerta importante. Lo spiega il ds giallorosso Pasquale Foggia dalle colonne del Corriere dello Sport: "A noi nessuno ha fatto pervenire un'offerta, per ora si tratta solo di chiacchiere. In questo momento non esistono giocatori incedibili, ma sembra ovvio che tutto dipenderà dalla congruità dell'offerta".