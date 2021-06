tmw Benevento, asse di mercato con la Salernitana. Possibile scambio Letizia-Aya

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, ci potrebbe essere uno scambio sull'asse Benevento-Salerno. Perso Alessandro Tuia, passato al Lecce a titolo definitivo, la compagine giallorossa è a caccia di un difensore di categoria che possa fare la differenza e aumentare il livello del reparto. E così il primo pensiero di mister Caserta è andato a Ramzi Aya, protagonista indiscusso della promozione in A della Salernitana e giocatore cresciuto tantissimo negli ultimi anni anche grazie alla scelta del Pisa di portarlo in cadetteria dopo una lunga gavetta in Lega Pro. La contropartita potrebbe essere Gaetano Letizia, uno dei migliori nella stagione appena conclusa legittimamente desideroso di giocarsi ancora le sue carte in massima serie. La presenza in panchina di Fabrizio Castori, suo mentore ai tempi del Carpi, e la possibilità di non allontanarsi da casa rappresentano elementi a favore di una trattativa che entrerà definitivamente nel vivo non appena la Salernitana risolverà la grana iscrizione. Ma ci sono già le basi per la fumata bianca.