Ufficiale Benevento, risolto il contratto di mister Andreoletti e del preparatore Molteni

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Benevento "comunica di aver raggiunto l'accordo con il Signor Matteo Andreoletti e il Preparatore Atletico Andrea Molteni per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti.

Il Club giallorosso ringrazia i Signori Andreoletti e Molteni per l'impegno dimostrato durante il periodo trascorso insieme e augura loro grandi soddisfazioni e successi per il futuro, sia a livello professionale che personale".

Il tecnico ex Pro Sesto, quindi, è ora pronto per sottoscrivere un contratto con il Padova che, chiuso il rapporto con Massimo Oddo dopo il mancato raggiungimento della Serie B (sfumato al Secondo Turno della Fase Nazionale dei playoff di terza serie), ha scelto il citato Andreoletti come sostituto. Un contatto tra le parti c'era già stato, con anche accelerata da parte del club biancoscudato, ma per la firma si sarebbe dovuto aspettare il 'fine rapporto' con i sanniti; che adesso è però arrivato.

Classe 1989, Andreoletti tornerà quindi in pista, dopo esser stato fermo - a seguito dell'esonero dalla Strega giallorossa - dallo scorso 23 dicembre; per soli tre giorni, infatti, il mister non ha potuto allenare eventuali altre squadre, considerando che l'approdo in un altro club era consentito solo agli allenatori esonerati entro il 20 dicembre.