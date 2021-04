Bongiorni: "Sono stato collaboratore di Sarri al Napoli, poi Volpe mi ha voluto all'Entella"

Un po' del Napoli di Maurizio Sarri è arrivato anche all'Entella, grazie alla presenza del collaboratore dell'ex tecnico di Juventus, Chelsea, Empoli e appunto Napoli Massimiliano Bongiorni, approdato a Chiavari come vice di Gennaro Volpe alla Primavera e ora promosso con il tecnico in prima squadra: "Ero fermo da un anno e mezzo. Nella mia vita nel mondo del calcio ho sempre girato tanto e avvertivo da qualche tempo il desiderio di fermarmi un po', avvicinarmi a casa, godermi la famiglia e fare una vita tra virgolette più normale", dice il tecnico dalle colonne de Il Secolo XIX - ed. Levante.

L'esperienza con Sarri parte dal Sansovino, prosegue poi con l'attuale tecnico della Pistoiese Stefano Sottili ma non a Bassano. Bongiorni si ferma, ma la svolta arriva comunque: "Non seguii Sottili al Bassano, ero fermo e Sarri si ricordò di me e mi chiamò al Napoli a fare da assistente, lavorando in campo a stretto contatto con grandissimi campioni. Non vende fumo e per lui parlano i risultati. Ora all'Entella abbiamo una missione chiara. Dare dignità e rivitalizzare la squadra. Non è facile, ma i ragazzi lo hanno capito e stanno rispondendo presente".