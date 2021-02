Brescia, caccia al dopo Dionigi. Spunta anche il nome di Alessandro Calori

Ore di riflessione in casa Brescia dopo l'ufficialità dell'esonero di Davide Dionigi dal ruolo di tecnico della prima squadra. Come vi abbiamo raccontato ieri appare difficile il ritorno di uno dei tecnici già transitati dalla panchina del 'Rigamonti, mentre non è del tutto da escludere che Daniele Gastaldello tocchi per la seconda volta il ruolo di traghettatore come accaduto a seguito della separazione con David Lopez, prima dell'arrivo di Dionigi. A dirlo è La Gazzetta dello Sport che aggiunge ai nomi già emersi ieri dalle nostre colonne per la successione anche quello di Alessandro Calori, protagonista con le Rondinelle sia da calciatore nel biennio 2000/2002 che da tecnico in due occasioni distinte (2011/2013 e 2015).