tmw Brescia, riflessione sul nuovo allenatore: no ai ritorni, gli scenari

vedi letture

Ore di riflessione a Brescia per il nuovo allenatore. Non ci sarà nessun ritorno tra gli allenatori sotto contratto e quindi Diego Lopez e Luigi Delneri, neppure Gastaldello sarà il tecnico delle Rondinelle almeno nelle idee iniziali del presidente Cellino. Si valutano diversi nomi, da Walter Zenga a Giuseppe Sannino fino ad Angelo Alessio ex vice di Antonio Conte. Nella notte Cellino prenderà in considerazione anche altri profili e poi deciderà definitivamente. Non è escluso però che la scelta possa ricadere di uno di questi. Ore importanti in casa Brescia, a caccia del nuovo allenatore...