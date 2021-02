Brescia-Chievo 1-0, le pagelle: Ayé risolutore, Cotali in difficoltà

Queste le valutazioni di Brescia-Chievo: gara terminata 1-0 per i padroni di casa.

BRESCIA-CHIEVO 1-0

Marcatori: 35’ Ayé (B)

BRESCIA

Joronen 6,5 – Nel primo tempo recita la parte del protagonista, respingendo ottimamente i tentativi di Garritano e Djordjevic. Meno impegnato nella ripresa.

Mateju 6 – Si fa notare con qualche discesa sulla destra, mentre ha più difficoltà in fase difensiva contro Garritano.

Chancellor 7 – Prova estremamente solida da parte sua. Quando arriva qualche pallone in area, tende a spazzare via senza badare troppo all’estetica.

Mangraviti 7 – Tra i migliori nella formazione bresciana. Molto attento in fase di marcatura, concede poco agli attaccanti clivensi.

Pajac 6 – Cresce in fase di spinta con il passare dei minuti. Dai suoi piedi nasce l’azione del vantaggio. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 73’ Martella s.v.)

Bisoli 5,5 – Buon primo tempo, sempre nel vivo dell’azione offensiva con i suoi frequenti inserimenti senza palla. Meno positivo dopo l’intervallo.

Labojko 6 – Si fa notare maggiormente in fase d’interdizione, piuttosto che per come fa girare la squadra.

Bjarnason 6 – Battaglia con grande intensità sulla sinistra, prevalendo nel confronto con Bertagnoli. (Dal 66’ Van de Looi 6 – nel finale aiuta nel contenimento del forcing clivense)

Jagiello 5,5 – Tra i più opachi nella squadra di Clotet, per i tanti passaggi sbagliati e per l’incapacità di incidere tra le linee. (Dall’86’ Ragusa s.v.)

Ayé 7 – Quando può aiuta in fase difensiva, ma al momento opportuno si fa trovare nel posto giusto e firma il gol che dà i tre punti al Brescia.

Donnarumma 6,5 – Primo tempo molto positivo, con un’occasione sventata da Leverbe e un palo. Quando entra in area, risulta sempre temibile. (Dall’86’ Skrabb s.v.)

CHIEVO

Semper 6 – Sul gol si oppone come può alla prima conclusione, alzando bandiera bianca sul tapin di Ayè. Non viene impegnato in molte altre circostanze.

Mogos 6,5 – Spinge con la solita costanza, vincendo alla distanza il duello con Pajac e andando anche alla conclusione.

Leverbe 6,5 – Da segnalare in particolare il grande intervento con cui nega il gol a Donnarumma, quando il punteggio era sullo 0-0. Per il resto, buona prova a protezione dell’area.

Rigione 6 – Parte con la solita sicurezza, andando più in difficoltà soprattutto nel corso del primo tempo.

Cotali 5 – Timido in entrambe le fasi, sul gol non gestisce bene il pallone crossato in area da Pajac. (Dall’82’ Renzetti s.v.)

Bertagnoli 5,5 – Appare come la brutta copia del giocatore ammirato nelle ultime giornate, per la sua poca incidenza tanto in mediana quanto negli ultimi metri. Qualcosa in più nei primi minuti della ripresa. (Dal 63’ Canotto 6,5 – Decisamente più intraprendente del compagno che sostituisce, con frequenti iniziative sulla destra)

Palmiero 5,5 – Prova a come al solito a dirigere la manovra, ma lo fa con alterne fortune. (Dal 73’ Viviani 6 – Non patisce l’emozione di giocare contro la sua ex squadra, mettendo grinta e intensità nel finale)

Obi 6,5 – Guida al meglio il pressing del Chievo e recupera tanti palloni, ma in avanti sciupa l’occasione del possibile 1-1. In generale, tra i più positivi nella squadra di Aglietti.

Garritano 6 – Tra i più intraprendenti in maglia gialloblù, per le sue continue iniziative sulla sinistra. Cala nel corso del secondo tempo. (Dal 73’ Di Gaudio 6 – Qualche spunto nel finale, quando l’azione si sviluppa sulla sinistra)

Djordjevic 5,5 – Torna in campo dall’inizio dopo diverse gare, sfiorando il gol e facendo tanto lavoro sporco. Viene contenuto meglio nella seconda frazione di gioco, non creando praticamente nulla in avanti.

Margiotta 5 – Un paio di tentativi non andati a buon fine e poco altro per l’ex Lucerna, limitato al meglio dai centrali avversari. (Dal 63’ De Luca 5,5 – Non aumenta troppo la pericolosità offensiva del Chievo)