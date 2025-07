Ufficiale Picerno, nuovo innesto fra i pali: il giovane Cortese ha firmato per tre stagioni

Dopo una stagione da titolare con la maglia del Mestre in Serie D, dove ha giocato 34 partite, per il giovane portiere Cortese c'è il trasferimento in Serie C per vestire la maglia del Picerno. Di seguito il comunicato dei rossoblù:

L’AZ Picerno è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Simone Cortese, classe 2005, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Cortese arriva dopo una stagione da assoluto protagonista in Serie D, dove si è imposto come uno dei portieri più affidabili e continui dell’intero panorama nazionale. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, non ha rinnovato con il club lombardo – nonostante la proposta di permanenza – scegliendo Picerno come tappa ideale per proseguire il proprio percorso di crescita.

Le parole del Direttore Generale Vincenzo Greco:

“Simone è stato uno dei portieri più osservati dell’ultima stagione. Lo volevano in tanti, anche tra i professionisti, ma ha scelto noi. È un grande attestato di fiducia verso il nostro progetto e la nostra capacità di valorizzare i giovani più promettenti.”

Il commento di Roberto Franzese, responsabile dell’area tecnica:

“Cortese rappresenta un investimento importante sul futuro. È un portiere moderno, reattivo, con grande struttura fisica e personalità. Lo abbiamo voluto con forza perché crediamo possa diventare un profilo di riferimento per gli anni a venire.”