Brescia, Clotet come Mou. Solo quattro tecnici stranieri hanno fatto meglio all'esordio

L’impatto di Pep Clotet sul Brescia e sulla Serie B italiana è stato di quelli importanti. Lo dicono i numeri oltre che la rinascita di alcuni giocatori (da Ayè a Jagiello) che nella prima parte di stagione non erano riusciti a dimostrare il loro valore.

Da quando sono stati introdotti i tre punti a partita (1994-95), come riporta l'edizione bresciana del Corriere della Sera, sono stati quattro i tecnici stranieri che all'esordio hanno saputo fare meglio dello spagnolo: in testa c'è Rudi Garcia che nel 2013-14 fece filotto vincendo le prime otto gare alla guida della Roma in Serie A, subito dietro un altro tecnico francese come Didier Deschamps che in Serie B con la Juve post calciopoli (che poteva contare su calciatori come Buffon, Camoranesi, Nedved, Del Piero e Trezeguet) conquistò 22 punti pareggiando alla prima e poi vincendo le sette gare successive. Anche Paulo Sousa alla Fiorentina e Vladimir Petkovic alla Lazio fecero meglio, seppur di poco, con 18 punti conquistati nelle prime otto gare.

Il tecnico spagnolo, con 17 punti in otto gare, si piazza così al quinto posto al pari di José Mourinho che con l'Inter nel 2008-09 non seppe fare di meglio e davanti a tecnici di grande nome e plamares come Hector Cuper e Rafa Benitez.