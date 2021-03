Brescia, Clotet: "Era importante muovere la classifica, ma non può essere la svolta"

Il tecnico del Brescia Josep Clotet ha parlato al termine del match vinto contro il Cosenza: "La vittoria di oggi è molto importante, ma non può essere definita quella della svolta. Non prendere gol è determinante in questa fase, però quello che mi è piaciuto di più è la mentalità della squadra. Spesso in passato siamo stati 'accusati', giustamente, di calare nella ripresa, stavolta invece abbiamo continuato a spingere e questo vuol dire aver acquisito una certa mentalità. Loro ad un certo punto si sono ritrovati con l'uomo in meno e poteva essere una trappola per noi. Siamo stati bravi a tenere la spina attaccata fino alla fine. Continuiamo così, era importante muovere la classifica. Donnarumma? Aveva un piccolo fastidio e abbiamo preferito preservarlo".