Brescia, Clotet: "Rimaniamo con i piedi per terra. La priorità resta la salvezza"

Josep Clotet, tecnico del Brescia, ha commentato la bella vittoria ottenuta contro il Pordenone: "Ricordiamoci da dove arriviamo. La nostra priorità rimane la salvezza. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché nonostante la vittoria ci sono cose che non mi sono piaciute. Pajak trequartista? Spalek non stava benissimo e per non affrettare il suo recupero abbiamo messo Marko. Lui dà il meglio come esterno nel 3-5-2 ma ha sempre mostrato impegno e duttilità".