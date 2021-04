Brescia, Clotet si gode un super Ndoj: "Ha grande qualità. Solo crampi invece per Karacic"

vedi letture

A margine della convincente vittoria per quattro reti a uno contro il Pordenone, il tecnico del Brescia Pep Clotet si è soffermato in sala stampa su alcuni dei singoli che si sono distinti nel match del Rigamonti: "Sono felice per Ndoj - riporta il sito ufficiale del club - perché è un giocatore di grande qualità, ma la prova del gruppo è stata importante e abbiamo ottenuto risultati importanti anche senza. Emanuele è stato supportato bene da Martella e Pajac, volevo due giocatori così per dargli manforte sulla fascia". Lo spagnolo ha poi rassicurato sulle condizioni di Karacic, uscito piuttosto malconcio ieri: "Non sono preoccupato per le sue condizioni: aveva crampi molto forti e sono fiducioso riguardo il suo pronto recupero".