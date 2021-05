Brescia, Clotet sui play off: "Il traguardo più importante della mia carriera. Possiamo sognare"

La vittoria contro il Monza di questo pomeriggio ha permesso al Brescia di blindare la propria partecipazione ai prossimi play off promozione, un traguardo che sembrava insperato solo qualche mese fa prima dell'avvento di Pep Clotet sulla panchina. Il tecnico iberico nel dopo gara ha parlato così della stagione vissuta fin qui: "Quando arrivai il nostro unico obiettivo era la salvezza e l'abbiamo raggiunta. Poi abbiamo alzato l'asticella verso i play off e abbiamo conquistato anche questo traguardo. Ora le nostre ambizioni sono alte e possiamo sognare ogni obiettivo ed è merito del lavoro quotidiano che la squadra svolge sul campo ogni giorno. La nostra mentalità è sempre quella di affrontare ogni gara come una finale, ma ora si alza il livello e la gente ci chiede sempre di più dopo ogni vittoria. E ora sogna la Serie A. L'importante è preparare al massimo ogni dettaglio cercando di vincere come sempre. - conclude Clotet - Questa è l'impresa migliore della mia carriera, ho allenato in Svezia e Inghilterra, ma reputo questa la stagione più speciale perché ho vissuto tutto con molto orgoglio. Ayé? Lui è l'esempio lampante di come il lavoro ripaghi sempre".