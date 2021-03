Brescia, Clotet sull'ottimo andamento: "Non c'è formula magica, tutti i dettagli sono importanti"

vedi letture

Il tecnico del Brescia Pep Clotet ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Salernitana soffermandosi sull’ottimo momento di forma della squadra che ora è a un passo dai play off dopo un inizio molto complicato anche per i tanti cambi in panchina: “Sono molto contento dell'attitudine e il comportamento che i giocatori hanno avuto con me fin dal primo giorno nell'ascoltarmi e lavorare per le mie idee. Ho trovato una squadra con fame incredibile e con voglia di fare bene le cose, tutto ciò mi ha sorpreso in maniera positiva. Loro sanno che devono essere umili e che senza sacrificio e umiltà non si ottiene niente. Questo deve essere sempre il nostro cammino. - continua Clotet come si legge sul sito del club lombardo - No c'è una formula magica, tutti i dettagli sono importanti. Sapevo che la rosa aveva talento, però la mia prima sfida era quella di costruire una mentalità forte siamo il Brescia e diamo sempre tutto. Ndoj prosegue il suo processo di recupero e sta crescendo fisicamente, mentre Donnarumma si avvicina sempre più alla migliore condizione. Conosciamo la Salernitana e come lavora Castori, ma dobbiamo pensare a noi stessi e ad esercitare il nostro calcio”.