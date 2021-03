Brescia-Cosenza, le formazioni ufficiali: Ayé punta unica. Tiritiello e Crecco dal 1°

Il Brescia si affida ad Ayé, sei gol nelle ultime cinque gare, come unico riferimento offensivo con Donnarumma che partirà dalla panchina. Alle spalle del francese agiranno Skrabb e Spalek, mentre la regia a centrocampo è affidata a Van de Looi. In difesa Cistana al fianco di Chancellor. Il Cosenza risponde con il tandem Trotta-Gliozzi e Tremolada, ex della gara, alle loro spalle. In difesa torna Tiritiello, mentre sulla sinistra agirà Crecco. Queste le formazioni della sfida che prenderà il via alle 19:

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Van de Looi, Jagiello; Skrabb, Spalek; Ayé. Allenatore: Clotet

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Ingrosso, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Petrucci, Crecco; Tremolada; Trotta, Gliozzi. Allenatore: Occhiuzzi