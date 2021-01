Brescia, Dionigi: "Penalizzati troppo dal risultato finale, dispiace perdere così"

Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per il Brescia, battuto di misura dal Pisa. Questa l’analisi dopo il fischio finale del tecnico delle Rondinelle, Davide Dionigi: “La fase difensiva oggi è stata migliore delle altre volte, purtroppo abbiamo preso gol alla prima loro sortita offensiva quando dovevamo già essere come minimo sul 2-0. Il risultato finale ci penalizza fin troppo”.

Cosa non ha funzionato oggi?

"Nella ripresa siamo partiti male, chiudendo in crescendo. É un dispiacere perché 4 palle gol nitide fuori casa vanno sfruttate. Non siamo ancora quelli che dobbiamo essere, qualcosa in più è stato fatto ma dobbiamo migliorare molto. Sono sempre convinto che abbiamo margini di miglioramento"

Si aspettava questo tipo di partita?

"La partita era stata preparata bene, abbiamo sfruttato bene l’ampiezza ma non siamo stati bravi nell’attaccare la porta. Abbiamo regalato le loro occasioni con disimpegni sbagliati. Segnare subito avrebbe cambiato la partita, purtroppo in questo momento non ci riusciamo”.

Cosa la rammarica maggiormente?

“Siamo venuti a Pisa creando tante situazioni pericolose, non siamo stati lucidi e non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare per novanta minuti”.

Dove può essere rinforzata la squadra?

“Il nostro gioco prevede esterni di gamba che coprano bene il campo, stiamo cercando di portare i giocatori che abbiamo nella miglior condizione e nel frattempo con la società stiamo lavorando per trovare quei rinforzi che potrebbero servirci".