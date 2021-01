Brescia, Dionigi: "Torregrossa e Sabelli? Ormai sono il passato, bado a quelli che ho"

Davide Dionigi, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza: "Le parole di Cellino? Mi ha spronato a continuare su quella che è la mia idea, su dove vogliamo arrivare. Partiamo da una situazione particolare, con tante difficoltà. Stiamo cercando di migliorare sotto tanti aspetti. Voglio dare ancora più enfasi al lavoro iniziato".

La squadra sta meglio dal punto di vista fisico?

"Sì due settimane che ci hanno permesso di lavorare con intensità. Un po’ si accusa, quando metti benzina nelle gambe hai dei carichi che ti possono rendere meno brillante, ma io devo pensare a buttare dentro questo tipo di allenamento. Mi aspetto miglioramenti".

Come affronterà il Monza?

"Noi abbiamo due fasi, una di non possesso dove ci si basa sull’avversario. Col Vicenza ci siamo costruiti tre rigori e un gol annullato regolare. Anche a Pisa, la fase offensiva è stata sempre fatta. Io voglio cercare di far crescere tante componenti. Ogni allenatore ha voglia di far vedere quello che ha in testa, in alcune gare ci siamo riusciti, in altre no".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Stiamo lavorando in funzione di un modo di giocare che ha bisogno di interpreti, non è facile reperirli a gennaio".

Come valuta il rinnovo?

"Non è una squadra che ho preso dall'inizio, stiamo cercando tutti insieme di sistemare le cose. Sto cercando di fare il meglio possibile. Il mondo del calcio è questo, cerco in tutti i modi di dare il massimo. Non guardo al contratto. Il nostro obiettivo adesso è cercare di fare il meglio possibile".

Quanto mancheranno Torregrossa e Sabelli?

"Sono due giocatori importanti e forti, averceli è una garanzia. Ma io bado a quello che ho. Devo portarli al massimo della loro condizione. Ormai sono il passato, ho giocatori validi con cui c’è un gran rapporto. Il Monza è una squadra fortissima che continua ad acquistare giocatori, cercheremo di affrontarla al meglio".