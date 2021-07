Brescia, due nomi per il centrocampo di Inzaghi: Proia del Cittadella e lo svincolato Viola

Il Brescia è alla caccia di rinforzi a centrocampo e punta in particolare due calciatori secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport. Si tratta di Federico Proia, classe '96 del Cittadella, e di Nicolas Viola, classe 89, svincolato dopo l'esperienza a Benevento dove è stato allenato proprio da Inzaghi. Per il primo c'è già stata un'offerta da due milioni di euro che però non soddisfa le richieste del club veneto.