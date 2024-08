Ufficiale Brescia, ecco il 20enne Calvani in difesa. I dettagli: il Genoa mantiene la recompra

Il difensore classe 2004 Gabriele Calvani, l'anno scorso al Pontedera e quest'anno aggregato per tutta la durata della preparazione estiva alla Prima Squadra allenata da Alberto Gilardino, si trasferisce in Serie B, al Brescia. Di seguito la nota del club lombardo: "Brescia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Genoa CFC SPA le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Calvani. Il difensore classe 2004 si trasferisce con la formula del prestito biennale, fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione e contro opzione".

Calvani dunque, dopo l'esperienza in Serie C, avrà questa volta la possibilità di mettersi in discussione in una categoria superiore, con il Grifone che non ha voluto perdere del tutto il controllo su di lui, avendo inserito il diritto di recompra.