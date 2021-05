Brescia, Jagiello: "Playoff? Siamo lì vicini e lotteremo sino alla fine. Non è ancora finita"

vedi letture

Dopo il successo contro la SPAL, il centrocampista del Brescia Filip Jagiello ha commentato: "Credo che sia stato un gol fondamentale per chiudere il discorso di una partita che - riporta Bresciaingol.com - dopo il loro gol, avrebbe potuto riaprtirsi anche perchè la Spal aveva ritrovato forza mentale: il 2-1 è sempre un risultato che non ti lascia tranquillo. La Spal ha un ottimo possesso palla ed è una squadra esperta, ma sapevamo che se avessimo giocato come sappiamo fare l’avremmo messa in grande difficoltà. E così è stato. Playoff? Siamo lì vicini e lotteremo sino alla fine: il campionato non è ancora finito. A Vicenza andiamo per vincere".