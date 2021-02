Brescia nel caos per il centro di Torbole: la nota del gruppo Uniti per Torbole Casaglia

Brescia nel caos in campo, con la lotta alla retrocessione sempre più nel vivo, Massimo Cellino nei guai anche giudiziari per il centro sportivo di Torbole: dopo le ispezioni della Guardia di Finanza sia nella sede del club che a casa del patron, è stato reso noto che nella vicenda sembra essere coinvolta anche il sindaco del paese Roberta Sisti e i componenti della giunta che hanno seguito al vicenda.

Su questo, come riferisce BresciaOggi, si è espresso il Gruppo Uniti per Torbole Casaglia, i cui consiglieri "apprendono con grande stupore ed amarezza ciò che sta accadendo a sindaco e assessore. [...] Esprimono solidarietà e sostegno per un evidente e pretestuoso accanimento politico... Siamo sempre più compatti nel voler consentire a Torbole Casaglia di svincolarsi da una politica basata su cattiveria e battaglie a suon di carte bollate. Di certo non indietreggiamo, anzi. Uniti passeremo anche questa".