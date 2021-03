Brescia, Perinetti sul Venezia: "Ha tutte le carte in regola per andare in A. Anche diretta"

Intervistato da Il Gazzettino il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti ha parlato del Venezia, club in cui ha lavorato in passato, spiegando che i lagunari hanno tutte le carte in regola per puntare alla Serie A: “Questo Venezia ha tutto per inseguire la promozione in Serie A, non solo quella attraverso i play off, ma anche quella diretta. - continua Perinetti – Lo dico avendolo seguito tanto in questa stagione. Sta proponendo un gioco brillante e aggressivo, con la classe di Aramu a impreziosire il gioco. La nostra vittoria? L’assenza di Forte è stata un vantaggio per noi, Bocalon è più statico come giocatore e siamo riusciti a contenerlo meglio”.