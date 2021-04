Brescia-Pescara 1-1, le pagelle: Dessena risponde a Jagiello, Ayé sprecone sotto porta

Queste le valutazioni di Brescia-Pescara, gara terminata 1-1.

BRESCIA-PESCARA 1-1

Marcatori: 17’ Jagiello (B), 73’ Dessena (P)

BRESCIA

Joronen 6 – Nel primo tempo è miracoloso il suo intervento su Scognamiglio, con cui devia la palla sul palo.

Karacic 6 – Partita complessivamente positiva, sia in fase di spinta che di chiusura.

Chancellor 6 – Presente sia nella protezione della propria area che in quella avversaria sui calci piazzati. Soffre in qualche circostanza.

Papetti 6,5 – Viene sollecitato sempre di più con il passare dei minuti, compiendo un salvataggio determinante sulla conclusione a porta sguarnita di Ceter. (Dal 71’ Mangraviti 5,5 – Sfortunato in occasione del gol, visto che una sua deviazione favorisce la zampata vincente di Dessena)

Pajac 6 – In sofferenza in fase di contenimento nella parte finale del primo tempo, ma poi cresce e colpisce anche una traversa.

Bisoli 6 – Staziona prevalentemente a centrocampo, dando sostanza alla mediana del Brescia. (Dal 67’ Ndoj 6 – Contribuisce a dare maggiore qualità al centrocampo delle rondinelle)

Van de Looi 6 – Cerca di dare geometrie alla squadra, riuscendoci a fasi alterne.

Bjarnason 5,5 – Sempre di aiuto alla fase offensiva, serve a Jagiello il pallone del vantaggio. Decisamente meno attivo nella ripresa.

Jagiello 7 – Il migliore del Brescia nel complesso, per le continue occasioni in cui si rende pericoloso e per il gol del momentaneo vantaggio. (Dall’83’ Ragusa s.v.)

Ayé 5 – Poco lucido negli ultimi metri, fallisce un’occasione per tempo e in entrambi i casi poteva decisamente fare di più.

Donnarumma 6 – Sempre in pressione sui difensori avversari, impegna Fiorillo una volta sola non risultando implacabile come in altre circostanze.

PESCARA

Fiorillo 6 – Reattivo sul tentativo iniziale di Donnarumma, può fare poco sulla conclusione vincente di Jagiello.

Bellanova 5,5 – Bada prevalentemente a difendere, soffrendo soprattutto nella prima mezz’ora.

Sorensen 6 – Sbroglia diverse situazioni pericolose, spazzando via senza badare troppo all’estetica.

Scognamiglio 6 – In fase di contenimento risulta più efficace nel secondo tempo, mentre nella prima frazione di gioco sfiora il gol di testa.

Masciangelo 6,5 – Parte guardingo, per poi spingere sempre di più con il passare dei minuti e risultare ottimo in entrambe le fasi.

Dessena 7 – L’ex di giornata regala al Pescara un punto prezioso, con un gol nella ripresa deviando in porta una conclusione di Riccardi sporcata da Mangraviti.

Busellato 6 – Si fa vedere molto di più in fase d’interdizione che non sul piano dell’impostazione. (Dal 74’ Valdifiori s.v.)

Maistro 5,5 – Poche iniziative offensive, in una partita in cui fa qualcosa più nel corso della ripresa. (Dal 74’ Guth s.v.)

Ceter 6 – Sfiora il gol che gli viene negato da una grande chiusura di papetti, per poi uscire per problemi fisici. (Dal 41’ Giannetti 5 – Viene contenuto bene dai difensori avversari, non creando pericoli a Fiorillo)

Odgaard 5,5 – Non si vede praticamente mai negli ultimi metri nel corso del primo tempo, per poi risultare più intraprendente dopo l’intervallo.

Capone 5 – Prestazione anonima da parte sua, con davvero pochi spunti sul settore sinistro dell’attacco pescarese. (Dal 66’ Riccardi 6 – Entra in campo con il giusto piglio, entrando nell’azione del pareggio con il trio da cui poi arriva il gol di Dessena)