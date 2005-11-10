Ufficiale Carrarese, siglato l'addio con il tecnico Calabro: ha risolto il contratto

Era nell'aria e ora è arrivato anche il comunicato: la Carrarese e il tecnico Calabro si separano dopo due anni e mezzo. Il club toscano ha infatti annunciato sui propri canali ufficiali la risoluzione del contratto. Di seguito la nota:

Carrarese Calcio 1908 e il Mister Antonio Calabro comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del loro rapporto.

Dopo i successi che hanno contraddistinto il suo lavoro a Carrara, Mister Calabro ha deciso di rinunciare al contratto in corso e anche ad una nuova proposta contrattuale che potesse dare continuità negli anni al proprio ciclo, ritenendo concluso il proprio percorso e confermando la richiesta di essere liberato.

“Carrara resterà per sempre nel mio cuore. Mi sarà impossibile dimenticare i momenti stupendi che ho vissuto qui, così come l’affetto, la stima e la fiducia che ho sempre sentito da parte del Presidente, della società, dei tifosi; non posso che dire grazie a tutti per questo percorso straordinario. Lascio una famiglia sportiva in cui ho creduto e credo fortemente e a cui auguro il meglio per i futuri traguardi. È stato un onore guidare questa squadra”, ha dichiarato Antonio Calabro.

Quando è arrivato, Antonio Calabro ci ha promesso lavoro, sudore e un'idea chiara di calcio. Lavorando insieme, ogni giorno, ci ha condotto verso trionfi e risultati che resteranno per sempre scolpite nella storia di questa società e di Carrara. Oggi le nostre strade si dividono per sua scelta, e anche se il dispiacere è enorme, non possiamo fare altro che rispettare la sua decisione e ringraziarlo: non ci sono addii quando si è scritto insieme qualcosa di così indimenticabile. Antonio ha vinto qui e ovunque andrà porterà con sé la stima, l'affetto e la gratitudine di tutta la nostra società, dei nostri tifosi e mia personale”, ha dichiarato Manrico Gemignani, Presidente di Carrarese Calcio 1908

Carrarese Calcio 1908 e tutti i suoi tifosi ringraziano Antonio Calabro per tutto il suo lavoro in questi due anni e mezzo e formulano a Lui e al suo Staff, i più sentiti auguri per il prosieguo della carriera.