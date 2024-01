Ufficiale Catanzaro, depositato il contratto per l'arrivo a titolo definitivo di Petriccione dal Crotone

Colpo in entrata per il Catanzaro. Attraverso il sito ufficiale della Lega di Serie B si apprende del deposito, da parte del club calabrese, del contratto per il trasferimento a titolo definitivo di Jacopo Petriccione. Il centrocampista arriva dal Crotone.

Di seguito il quadro completo delle operazioni ufficializzate finora dalle venti formazioni del torneo cadetto:

ASCOLI

Acquisti: Luca Valzania (Cremonese), Matteo Raffaelli (rientro prestito), Raffaele Celia (SPAL), Jeremiah Streng (SJK Seinäjoki), Sauli Vaisanen (Odense), Devis Estiven Vasquez Llach (Milan), Riccardo Gagliolo (AEK Larnaca)

Cessioni: Matteo Raffaelli (Palmese), Vincenzo Millico (Foggia)

BARI

Acquisti: Karlo Lulic (Frosinone), Yayah Kallon (Hellas Verona), George Puscas (Genoa), Edoardo Alloj (Monopoli)

Cessioni: Matteo Ahmetaj (Recanatese), Gianluca Frabotta (Juventus), Filippo Faggi (Entella)

BRESCIA

Acquisti: Michele Avella (Frosinone), Raffaele Cartano (Carrarese)

Cessioni: Emanuele Ndoj (svincolato), Vincenzo Garofalo (Virtus Francavilla), Elia Maccherini Tonini (Carrarese)

CATANZARO

Acquisti: Matias Antonini (Taranto), Jacopo Petriccione (Crotone)

Cessioni: Francesco Bombagi (Mantova), Nana Addo Welbeck-Maseko (Catania), Panos Katseris (Lorient), Dimo Krastev (Fiorentina)

CITTADELLA

Acquisti:

Cessioni:

COMO

Acquisti: Nicholas Gioacchini (St. Louis City)

Cessioni: Filippo Scaglia (SudTirol), Luca Vignali (Spezia), Tommaso Arrigoni (Sudtirol), Alberto Cerri (Empoli)

COSENZA

Acquisti: Michele Camporese (Feralpisalò), Gianluca Frabotta (Juventus), Bright Gyamfi (Potenza)

Cessioni: Marin Cubretovic (Monopoli), Salvatore La Vardera (Monopoli), Alessandro Arioli (Monopoli), Massimo Zilli (SPAL)

CREMONESE

Acquisti: Alessandro Livieri (Pisa), Daniel Frey (Gubbio), Christian Acella (Perugia)

Cessioni: Luca Valzania (Ascoli), Alessio Brambilla (Gubbio), Nikola Sekulov (Juventus), Daniel Frey (Pro Vercelli), Christian Acella (Giana Erminio)

FERALPISALO'

Acquisti: Edgaras Dubickas (Pisa), Dimo Krastev (Fiorentina)

Cessioni: Loris Bacchetti (Casertana), Michele Camporese (Cosenza), Alessio Da Cruz (risoluzione)

LECCO

Acquisti: Henri Solomaa (Lecce), Corentin Louakima (Roma), Eddie Salcedo (Inter), Marco Frigerio (Foggia), Giacomo Beretta (Foggia), Joaquin Domingo Dalmasso (Foggia), Marcin Listkowski (Lecce), Zinedin Smajlovic (Lecce), Maikol Cifuentes (Milan)

Cessioni: Mattia Tordini (Padova), Eyob Zambataro (Torres), Doudou Mangni (Alessandria), Brayan Boci (Genoa), Francesco Donati (Empoli), Lorenzo Pinzauti (Renate)

MODENA

Acquisti: Nicola Mosti (Entella), Niccolò Corrado (Ternana), Ettore Gliozzi (Pisa)

Cessioni: Nicola Mosti (Juve Stabia), Nicholas Bonfanti (Pisa), Diego Falcinelli (Spezia)

PALERMO

Acquisti: Filippo Ranocchia (Juventus), Salim Diakité (Ternana)

Cessioni: Ales Mateju (Spezia)

PARMA

Acquisti:

Cessioni:

PISA

Acquisti: Nicholas Bonfanti (Modena), Alessandro Livieri (Catania), Edgaras Dubickas (Catania)

Cessioni: Ettore Gliozzi (Modena), Alessandro Livieri (Cremonese), Edgaras Dubickas (Feralpisalò)

REGGIANA

Acquisti:

Cessioni: Eric Lanini (Benevento)

SAMPDORIA

Acquisti: Mattia Vitale (Audace Cerignola), Agustin Alvarez Martinez (Sassuolo)

Cessioni: Mattia Vitale (Monopoli), Daniele Montevago (Virtus Entella), Lorenzo Malagrida (Rimini), Diego Porcu (Rimini)

SPEZIA

Acquisti: Luca Vignali (Como), Filip Jagiello (Genoa), Gian Marco Crespi (Juventus), Diego Falcinelli (Modena), Ales Mateju (Palermo)

Cessioni: Szymon Zurkowski (Empoli), Bartlomiej Dragowski (Panathinaikos), Laurens Serpe (Turris)

SUDTIROL

Acquisti: Salvatore Molina (svincolato), Jasmin Kurtic (svincolato), Alessandro Vimercati (Juve Stabia), Filippo Scaglia (Como), Tommaso Arrigoni (Como)

Cessioni: Alessandro Vimercati (Renate), Giuseppe Cuomo (Vicenza), Cristian Shiba (Recanatese)

TERNANA

Acquisti: Giacomo Faticanti (Lecce), Franco Ezequiel Carboni (Monza), Ange N'Guessan (Torino), Gabriele Boloca (Albenga), Jan Zuberek (Inter), Gaston Pereiro (Cagliari)

Cessioni: Alessandro Celli (Catania), Niccolò Corrado (Modena), Cesar Falletti (Cremonese), Christian Travaglini (Cagliari), Salim Diakité (Palermo)

VENEZIA

Acquisti:

Cessioni: Facundo Zabala (Club Olimpia)