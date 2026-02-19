Catanzaro, Petriccione: "I playoff sono qualcosa di magico, a tutti piace sognare"

Jacopo Petriccione, centrocampista del Catanzaro, ha parlato ai microfoni di Esperia TV. Queste le sue parole riportate da Passionecatanzaro.it:

"Siamo partiti con qualche difficoltà, ma per esperienza sapevamo che ne saremmo usciti. Siamo felici di ciò che stiamo costruendo e a tutti piace sognare. Vogliamo provare a rigiocare quei playoff che sono qualcosa di magico.

Dopo tre anni lo zoccolo duro è rimasto e chi arriva riesce a integrarsi bene. È un merito nostro. Quando si è fatto male Cisse è stato un colpo duro, ma Mattia ha mantenuto alto il livello. Mi ha sorpreso tantissimo per l’impatto avuto.

La mia famiglia si sente a casa, ed è la cosa più importante. Posso andare in campo sereno e dedicarmi solo al calcio".