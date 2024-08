Ufficiale Cesar Falletti lascia la Cremonese e va al Bari: avrà la numero 19

Il Bari ufficializza un nuovo arrivo dal mercato, alla vigilia della insidiosa trasferta di Marassi contro la Sampdoria (calcio d'inizio domani alle 18:00): si tratta del fantasista uruguaiano Cesar Falletti, che arriva in prestito con opzione di riscatto dalla Cremonese.

Ecco il comunicato: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’U.S. Cremonese a titolo temporaneo con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cesar Alejandro Falletti Dos Santos (Artigas, Uruguay, 02.12.92); di passaporto italiano, il fantasista uruguaiano raggiungerà in serata il ritiro della squadra per mettersi a disposizione di mister Longo. Vestirà la maglia numero '19'.

Nativo dell’estremo nord dell’Uruguay, nel '13 viene notato e portato in Italia dalla Ternana, in Serie B, che lo preleva dall'Atletico Cerro, formazione della capitale Montevideo. In Umbria rimane 4 stagioni totalizzando 128 partite e segnando 18 reti. Il Bologna lo acquista nel ’17, facendolo esordire in Serie A (13 pres., 1 gol) e mandandolo poi in prestito a Palermo (32 pres e 8 gol) e ai messicani del Club Tijuana nelle due stagioni successive. Rientrato in Italia nel '20-'21 torna a vestire la maglia della Ternana, che contribuisce a riportare subito in B da capocannoniere (17 gol); con le 'fere' rimane altre 4 stagioni (103 pres e 28 gol totali), fino al gennaio ’24 quando viene acquistato dalla Cremonese (17 pres, 1 gol). Vanta presenze con la Nazionale 'Celeste' Under 21. Benvenuto Cesar!".