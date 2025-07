Roma, trattativa con il Molde per Solbakken. Non segna in gare ufficiali da 874 giorni fa

Aumentano le notizie in merito alle trattative di mercato della Roma. I nuovi contatti col West Ham per Nayef Aguerd e il doppio binario per il centrocampo con Richard Rios e Neil El Aynaoui non sono le uniche operazioni che sta portando avanti il ds giallorosso Massara.

Stando, infatti, a quanto riportato da SkySport la società capitolina starebbe lavorando anche il fronte delle uscite, con il Molde che sta trattando per l'acquisto di Ola Solbakken, attaccante norvegese reduce dal prestito stagionale all'Empoli

Solbakken (26) è approdato alla Roma nel gennaio 2023 dal Bodo/Glimt, collezionando in giallorosso appena 15 presenze e un 1 gol. Nel gennaio dell'anno dopo è arrivato poi il prestito all'Olympiacos (8 presenze e zero reti) e ai giapponesi degli Urawa Reds, società con la quale è sceso in campo appena sei volte. Ad Empoli la sua esperienza più prolifica degli ultimi anni con 25 apparizioni. Ma senza gol all'attivo. L'ultima rete in gare ufficiali del calciatore di Oslo è datata 19 febbraio 2023 nella vittoria di misura sull'Hellas Verona. Ottocentosettantaquattro giorni fa,.