Ufficiale Cesena, ecco Di Taranto: sarà il nuovo direttore generale. Arriva dalla SPAL

Terminata la sua avventura con la SPAL per Corrado Di Taranto si apre un nuovo capitolo questa volta in Serie B. Il dirigente infatti ha firmato un biennale con il neopromosso Cesena. Di seguito le note dall'addio agli estensi e dell'approdo ai romagnoli:

"S.P.A.L. comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il direttore generale Corrado Di Taranto. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, il Club gli porge i migliori auguri per il suo futuro professionale".

"Cesena FC comunica di aver affidato l’incarico di direttore generale a Corrado Di Taranto. Il nuovo dirigente bianconero ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2026.

Laureato in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale del ChievoVerona dal 1999 al 2007, per poi trasferirsi al Parma come Direttore Operativo per otto stagioni. Nel 2015 è Amministratore Delegato del Bottagisio Sport Center, centro d'eccellenza per lo sport giovanile, mentre nel 2020 diventa Direttore Generale del ChievoVerona. Dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Trento nel 2022/23, nella scorsa stagione ha svolto il medesimo ruolo dirigenziale alla S.P.A.L.

Di Taranto verrà presentato domani alla stampa alle 12 presso l'Orogel Stadium Dino Manuzzi".