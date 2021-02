Chievo, Aglietti: "Con chi lotta per salvarsi non vanno persi punti". I convocati per la Reggiana

vedi letture

Consueta conferenza pre gara in casa ChievoVerona, con mister Alfredo Aglietti che ha parlato del confronto di domani contro la Reggiana: "Domani ci sarà un po' di turn over, qualche ragazzo è stanco ma a me serve freschezza per tutti i 90': sarà una gara molto difficile, da prendere con le molle, è migliorata molto nel mercato ma ha un'identità precisa e molto entusiasmo, ha messo tutti in difficoltà. Servirà concentrazione per portare a casa una gara che si potrebbe rivelare insidiosa. La Reggiana non è attendista, gioca un calcio intenso, e servirà quindi una partita attenta, consapevoli del fatto che lasciano giocare: non dobbiamo vivere le difficoltà dell'andata".

Sui suoi: "Siamo cresciuto sotto tanti aspetti, ci spaventiamo meno quando subiamo, il fatto di recuperare alle volte i risultati dimostra che la squadra ha carattere e grinta. A prescindere da tutto, comunque, vedo nei ragazzi tanti margini di miglioramento, quindi non dobbiamo accontentarci. La B è un campionato tosto, le gare che sembrano più semplici sono invece quelle più ostiche, non dobbiamo sottovalutare niente e nessuno. I punti con chi è in lotta per non retrocedere valgono triplo, e non vanno persi".

Spazio quindi ai convocati:

PORTIERI: Bragantini, Seculin, Semper

DIFENSORI: Cotali, Leverbe, Mogos, Pavlev, Renzetti, Rigione, Vaisanen

CENTROCAMPISTI: Bertagnoli, Garritano, Giaccherini, Obi, Palmiero, Viviani, Zuelli

ATTACCANTI: Canotto, Ciciretti, De Luca, Di Gaudio, Djordjevic, Fabbro, Margiotta.