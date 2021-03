Chievo, Aglietti: "Metteremo in difficoltà il Lecce con le nostre armi. Ribattendo colpo su colpo"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro il Lecce Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo, ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla gara contro il Vicenza: “In settimana ho visto una squadra con una buona gamba, ci siamo allenati bene e anche le scorie dell’ultima gara sono passate. A livello numerico, purtroppo, perdiamo Djordjevic perché ha avuto un risentimento muscolare al polpaccio. Poi per il resto, siamo tutti disponibili. La squadra vuole cancellare quanto successo a Vicenza, anche se non dobbiamo pensarci troppo perché il campionato va avanti e dobbiamo essere pronti a fare una gara importante contro il Lecce. Dobbiamo ragionare partita per partita consapevoli che ci sono momenti positivi e altri meno, ma questo non deve farci perdere di convinzione. Dobbiamo continuare a credere in noi stessi. - conclude Aglietti come riporta Trivenetogoal.it - Il Lecce ha uno dei migliori attacchi, mentre noi la seconda miglior difesa del campionato e a 10-11 gare dalla fine i numeri vogliono pur dire qualcosa. Dobbiamo cercare di essere propositivi, di ribattere colpo su colpo e metterli in difficoltà con le nostre armi sapendo che davanti troveremo dei giocatori importanti come quelli che ha il Lecce”.