Chievo, Garritano: "Ritmi da NBA, alcuni giorni torni a casa e non riesci a muoverti dal divano"

Il centrocampista del Chievo Luca Garritano ha parlato della corsa play off al Corriere di Verona spiegando che chi sbaglierà meno in questo finale intenso riuscirà a conquistare un posto negli spareggi per la Serie A: “Siamo a un punto in cui la stanchezza fa sì che vinca chi sbaglia bene. Uno sforzo così non l’avevo mai fatto in carriera. La scorsa stagione è finita con un rush e poi dopo un mese ne è iniziata un’altra con ritmi da NBA. Ci sono giorni che torni a casa e per tre ore non riesci a muoverti dal divano. La Lega B però non poteva fare altrimenti - continua Garritano soffermandosi sui play off – Tutto è aperto, puoi arrivare terzo come non qualificarti”.