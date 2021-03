Chievo, Garritano: "Tre punti pesanti, mi mancava il gol"

Le parole di Garritano dopo Chievo-Pordenone 3-0.

Il centrocampista del Chievo Luca Garritano ha parlato ai canali ufficiali del Chievo dopo il 3-0 sul Pordenone, arrivato anche grazie ad un suo gol.

Partiamo dall’azione della tua rete, avviata da te e chiusa dopo un assist di Mogos.

“E’ stata una bella azione nella quale ho raccolto uno scarico di Margiotta, ho servito Mogos sulla corsa e lui è stato molto bravo a ridarmela. Per me è stato facile impattare e fare gol”.

Quanta voglia avevate di tornare alla vittoria dopo le ultime tre sconfitte?

“Avevamo tanta voglia di riscattarci dopo queste tre sconfitte, dove la squadra è sempre stata viva ma non ha raccolto nulla. Oggi abbiamo sfogato questa rabbia sul campo e credo si sia visto, anche se il Pordenone è un’ottima squadra che darà filo da torcere a chiunque. Oggi era importante vincere, l’abbiamo fatto e siamo contenti di questo”.

Avete fatto tanti scambi in zona offensiva: si percepisce la voglia di giocare e di seguire le direttive del mister.

“Sicuramente ci troviamo bene: conosciamo le caratteristiche di ogni compagno e, a questo punto della stagione, ci viene abbastanza facile. Magari delle volte viene meno, perché ci sono anche gli avversari. Noi come il mister non volevamo prendere gol, infatti la squadra è stata sul pezzo fino alla fine”.

45 giorni dopo ritrovate il Vicenza: che gara ti aspetti?

“Adesso dobbiamo pensare alla partita di lunedì sera, che sarà difficile come tutte le partite di Serie B. Loro sono una squadra in forma ed è sempre un derby. Dobbiamo approcciare bene la partita come stasera e avere la voglia di fare gol, di vincere i duelli e di portare dalla nostra parte gli episodi. Siamo consapevoli di quello che ci stiamo giocando e siamo vogliosi di far bene”.

Quanto ti mancava il gol?

“Sono contento di essere tornato a segnare e di aver aiutato la squadra. E’ importate che facciamo gol anche noi esterni, ma sono sicuro che i nostri attaccanti segneranno tanto da qui alla fine. Sono felice per il gol ma soprattutto per i tre punti, che sono pesanti e che andavano presi”.