ChievoVerona, Aglietti: "Anche col Vicenza dovremmo comandare la partita". I convocati

vedi letture

Il derby veneto tra Vicenza e ChievoVerona chiuderà la 27^ giornata del campionato di Serie B, e tra i clivensi, del match, ne ha parlato in conferenza stampa mister Alfredo Aglietti: "Il Vicenza è una delle squadre che sta meglio in questo momento, fa buone prestazioni e ottiene risultati: sarà un bel derby, difficile, ma le gare stimolanti ci piacciono. Dovremmo essere lucidi, attenti e vogliosi di portare a casa il risultato, come abbiamo fatto contro il Pordenone. E' vero, li abbiamo affrontati solo 45 giorni fa, in una partita dove loro ci hanno aspettato, avendo uomini diversi, ma ogni gara è storia a sé: non è passato molto tempo, ma la gara sarà diversa. Da parte dei miei le prestazioni ci sono sempre state, e devono continuare a esserci: abbiamo una precisa identità e una filosofia, abbiamo un'impronta finalizzata a giocare per comandare le partite, con mentalità propositiva e offensiva, facciamola valere".

Chiaro però che la squadra può migliorare: "Ho un 4-4-2 molto offensivo a livello di sviluppo di gioco, ma vorrei vedere un pochino di verticalità in più, vorrei che si cercassero di più gli esterni sulle linee e che ci fosse più gioco: qualcosa che ci faccia rischiare, ma metta soprattutto in difficoltà gli avversari".

Ecco poi l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Bragantini, Seculin, Semper

DIFENSORI: Cotali, Gigliotti, Leverbe, Mogos, Pavlev, Renzetti, Rigione, Vaisanen

CENTROCAMPISTI: Bertagnoli, Garritano, Giaccherini, Obi, Palmiero, Zuelli

ATTACCANTI: Canotto, Ciciretti, De Luca, Di Gaudio, Djordjevic, Fabbro, Margiotta.