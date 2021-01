ChievoVerona, Aglietti: "Manca solo Canotto". I convocati per la sfida all'Entella

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia del confronto contro l'Entella, in casa ChievoVerona ha parlato mister Alfredo Aglietti. Che si è così espresso circa la squadra: "D’ora in avanti giocheremo ogni tre giorni e sarà un tour de force importante, ma siamo pronti ed è importante iniziare questo periodo con quasi tutti disponibili. Manca solo Canotto, che comunque è prossimo al recupero, e finalmente potrò contare su Vaisanen che da quando sono arrivato si è quasi sempre allenato a parte per l’infortunio. Ci vorrà del tempo per ritrovare la condizione, ma è un rinforzo".

A onor del vero, sarà out, per squalifica Palmieroz.

Ecco l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Bragantini, Seculin, Semper

DIFENSORI: Cotali, Gigliotti, Leverbe, Mogos, Pavlev, Renzetti, Rigione, Vaisanen

CENTROCAMPISTI: Bertagnoli, Di Noia, Garritano, Giaccherini, Morsay, Obi, Viviani, Zuelli

ATTACCANTI: Ciciretti, D’Amico, De Luca, Djordjevic, Fabbro, Margiotta.