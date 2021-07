ChievoVerona, iscrizione appesa a un filo. In caso di bocciatura si andrà al Collegio di Garanzia

Come riferito da L'Arena la situazione in casa ChievoVerona relativa all'iscrizione al prossimi campionato di Serie B è appesa a un filo. Oggi il club presenterà ricorso per la decisione di giovedì della COVISOC di respingere la sua domanda di iscrizione obiettando sulla rateizzazione col fisco, ma difficilmente nel Consiglio Federale di giovedì si avrà un'apertura nei confronti della società veneta che dovrebbe dunque essere esclusa dal prossimi campionato, con il Cosenza che vedrebbe riaprirsi le porte della cadetteria. Il Chievo infatti in questo ricorso potrà "al massimo far valere le proprie ragioni, spiegando a fondo la sostenibilità del suo piano, ma senza poter sconfinare nel campo della vera sostanza. Senza poter produrre nuovi elementi. - si legge sul quotidiano - Più libertà la garantirebbe il Collegio di garanzia del Coni, a cui il Chievo inevitabilmente s’appellerebbe se il Consiglio conserverà la linea della Covisoc. Fuori dal recinto della Figc, ora pieno di paletti e insidiosissime trappole, sarà possibile riformulare la propria tesi difensiva e strappare un verdetto positivo. Di tempo non ce n’è molto, entro la fine di luglio la Serie B dovrà avere le sue venti squadre".