ChievoVerona-Pordenone, le formazioni ufficiali: variazioni e centrocampo per i ramarri

Sfida del Triveneto questa sera al "Bentegodi", con ChievoVerona e Pordenone che si affronteranno dalle 19:00 per la 26^ giornata del campionato di Serie B.

Sul versante locale piccole variazioni difensive, con Vaisanen e Renzetti dal 1', mentre per il reparto avanzato, come da previsioni, sono confermati Margiotta e De Luca a discapito di Fabbro. Maggior turn over è invece effettuato da mister Tesser, che conferma comunque il 4-3-1-2, con Biondi a supporto del tandem Morra-Ciurria.

Le formazioni ufficiali:

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Vaisanen, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Obi, Garritano; Margiotta, De Luca

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Chrzanowski, Camporese, Vogliacco; Zammarini, Misuraca, Scavone; Biondi; Morra, Ciurria.