Cittadella-Brescia, le formazioni ufficiali: Beretta dal 1°. Donnarumma al fianco di Ayé

Il tecnico del Cittadella sceglie Vita sulla trequarti e preferisce Beretta a Ogunseye al fianco di Tsadjout in avanti. A centrocampo out Gargiulo con Proia e Branca ad affiancare capitan Iori. In difesa Frare e Adorni sono i centrali davanti a Kastrati. Formazione tipo per Clotet che schiera Bjarnason alle spalle di Donnarumma e Ayé con Jagiello mezzala al fianco di Van de Looi e Bisoli. In difesa Karacic a destra e Mangraviti a far coppia con Cistana al centro.

Queste le formazioni ufficiali della sfida valida per il primo turno dei play off di Serie B con fischio d'inizio alle ore 18:00

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjout, Beretta. Allenatore Venturato

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Jagiello; Bjarnason; Donnarumma, Ayé. Allenatore Clotet