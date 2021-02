Cittadella-Cosenza, tanti assenti per Occhiuzzi: ancora out Mbakogu e Crecco

Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi dovrà fare i conti con moltissimi assenti in vista della trasferta di domani contro il Cittadella. Ai soliti Bittante, Tiritiello e Sacko infatti si sono aggiunti Kone e Gliozzi oltre allo squalificato Gerbo. Il tecnico cosentino inoltre non potrà contare neanche su Mbakogu, che ha scelto la maglia numero 9, e Crecco, che ha scelto la 26. Il primo non è ancora in condizione, mentre il secondo sta osservando un periodo di isolamento come previsto dalle norme anti-Covid19. Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Matosevic, Saracco, Falcone

Difensori: Corsi, Idda, Bouah, Schiavi, Legittimo, Vera, Ingrosso, Antzoulas

Centrocampisti: Bahlouli, Sciaudone, Ba, Tremolada, Petrucci

Attaccanti: Carretta, Trotta, Sueva