Cittadella, Gabrielli promuove Gorini in panchina: "Doveroso dargli una chances"

Chiusa l'era Roberto Venturato, per il Cittadella si apre quella del suo vice Edoardo Gorini. Di questo, dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Padova, ne ha parlato il presidente del club veneto Andrea Gabrielli: "Venturato ha fatto tanto bene in questi anni, era auspicabile riprovarci assieme, andare avanti con lui. La finale di Venezia ha lasciato un certo scoramento in tutti noi, è naturale, ma pensavamo potesse rivedere la sua posizione. Abbiamo visto un grande calcio con Venturato, ed è nostra intenzione continuare a farlo, pur cambiando la guida tecnica. Penso sia doveroso concedere la chance a Gorini, ha raccolto la sfida con grande entusiasmo, dichiarandosi pronto e volenteroso. C'è parecchio lavoro da fare, ma l'intero staff è entusiasta".