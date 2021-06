Cittadella, Iori verso il ritiro: "Forse è arrivato il momento di smettere. Mi piacerebbe allenare"

Dopo una lunghissima carriera spesa fra Serie C e Serie B (Con una sola stagione in Serie A al ChievoVerona) Manuel Iori è pronto a lasciare il calcio giocato e aprire un nuovo capitolo nella sua vita. Il capitano del Cittadella nel corso della cena di fine stagione ha infatti fatto intuire l’intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: “Vedo molto difficile proseguire ancora, ma devo parlare con la società. Però le idee cominciano a essere altri e quando pensi a qualcosa che non è il calcio giocato forse è arrivato il momento di smettere. Mi piacerebbe allenare, mi ci vedo in quel ruolo, ma è chiaro che dovrò iniziare un percorso e ci vorranno diversi step. - conclude il classe ‘82 come riporta Trivenetogoal.it - Mi spiace solo non aver concluso questa straordinaria avventura in Serie A. La società, per tutto quello che ha fatto, l’avrebbe meritata. È mancata la ciliegina sulla torta”.