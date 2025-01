Ufficiale Cittadella, rinforzo in prospettiva: dal Parma arriva l'ala classe 2007 Zamuner

Innesto di prospettiva per il Cittadella, dal Parma arriva l'esterno offensivo classe 2007 Mattia Zamuner. Attraverso i propri social, è la stessa l'ala destra a ufficializzare il suo passaggio dalla squadra crociata al Cittadella. In questa stagione con i gialloblu ha messo a segno un gol in dodici partite giocate, e adesso dopo tre anni a Parma è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Tramite lo stesso post pubblicato su Instagram l'esterno offensivo classe 2007 si è detto pronto per questa nuova esperienza: "Ringrazio la società Parma per questi tre anni e per l’opportunità che mi è stata data. Da oggi inizia il mio percorso a Cittadella. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura".