Cittadella, Venturato: "Bello essere in alto ma è lunga. Ogunseye deve essere più freddo"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in vista della sfida contro l’Ascoli che segna il rientro in campo dopo la pausa: “La classifica in questo momento non la guardo, fa piacere essere in alto, ma la stagione è ancora lunghissima e stiamo giocando un campionato dove non esistono squadre che non possano metterti in difficoltà. L’Ascoli ha avuto n inizio difficile, ha cambiato due volte l’allenatore, ma adesso si è ripreso ed è una squadra con buone individualità e capacità. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Ogunseye? Ha grandi capacità e non sempre le sfrutta pienamente, deve lavorare per acquisire freddezza sotto porta e voglia di lasciare il segno. Formazione? Mancherà Adorni per squalifica e mi porto dietro il dubbio Camigliano-Frare che stanno bene e meriterebbero di giocare entrambi. A dicembre abbiamo fatto uno sforzo fisico non indifferente e adesso ci toccherà anche un gennaio con tanti impegni e i due recuperi contro Reggiana e Chievo che sono stati inseriti in questo periodo dell’anno”