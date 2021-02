Cittadella, Venturato: "Beretta ha grande entusiasmo. Brescia? Serve prestazione globale"

vedi letture

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Brescia facendo il punto della situazione in casa veneta: “Abbiamo le assenze di Vita, che sta recuperando da un infortunio, e Ogunseye squalificato, ma per il resto siamo ok. Beretta fisicamente è a posto, ha grande entusiasmo e lo considererò nelle mie scelte, vedremo se partirà dall’inizio, ma per noi è importante per le caratteristiche che ha. Nell’ultimo periodo abbiamo raccolto poco, ma rialzarsi dipende da noi, dalla capacità di concentrarci su quello che dobbiamo fare mantenendo la nostra identità. Vogliamo provare a stare fra le prime e gli scontri diretti saranno determinanti per questo obiettivo. Il Brescia rimane una squadra di valore per questo servirà una prestazione globale e uso questo termine perché sono alti i fattori che influiscono. La determinante è rimanere concentrati. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Lamentele? Contro il Chievo c’era un rigore su Pavan, Sabato uno su Cassandro e a Chiavari un fallo di mano di Costa. Tutte queste cose hanno condizionato il risultato e anche la prestazione”.

.

Sono 22 i convocati per la sfida col Brescia. Assenti Vita, lesione di primo grado ai flessori della coscia sinitra, e lo squalificato Ogunseye. Presente il neo acquisto Beretta.

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Cassandro

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Gargiulo, Branca, Pavan, Mastrantonio

Attaccanti: Rosafio, Tsadjout, Beretta, Tavernelli, Baldini