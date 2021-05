Cittadella, Venturato: "Errore grave sul gol. Giovedì dobbiamo vincere"

vedi letture

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro Cittadella-Venezia 0-1 valevole per la finale di andata dei play-off della Serie BKT 2020/2021:

"Ho visto una squadra che ha fatto girare la palla molto bene - dichiara l'allenatore granata - ma, come capita, non sempre siam riusciti ad attaccare lo spazio con il tempo giusto per arrivare alla conclusione. Credo, però, che abbiamo giocato molto ed abbiamo avuto delle occasioni importanti anche noi come le hanno avute loro. È stata una partita molto equilibrata. Il Venezia ha fatto gol su un grave errore da parte nostra. Il secondo tempo mi sento di dire che abbiamo attaccato solo noi e mi sembra che ci sia stato grande equilibrio. Questo equilibrio è stato spezzato da un grave errore. Quest'aspetto, durante il campionato, ci ha condizionato nei risultati. Abbiamo regalato una situazione al Venezia e questo ci ha sicuramente penalizzati. In termini di prestazione, in termini di equilibrio ed in termini di intensità abbiamo fatto una buona partita".

Sulla finale di ritorno: "Sarà una partita molto difficile. Il Venezia, poi, è una squadra che si chiude molto e riparte. Hanno gente che ha grande gamba quindi non sarà una partita semplice. Dobbiamo avere la serenità e la lucidità di andare a giocarcela fino in fondo".

Su un eventuale modulo più offensivo nella gara di ritorno: "Adesso dobbiamo valutare con attenzione il recupero dei ragazzi. Quando si giocano tante partite così dobbiamo avere un pizzico di attenzione in più sotto quest'aspetto. Dobbiamo saper affrontare la partita con equilibrio. Per cercare di andare in Serie A dobbiamo vincere quindi sarà una partita in cui gli attaccanti ed i giocatori offensivi saranno determinanti".

Sul fatto che non abbiamo sfruttato a dovere l'ampiezza del campo: "Siamo arrivati poco a crossare e questo ci ha un po' condizionati. Non siamo riusciti a dare ampiezza e questo è un errore che abbiamo commesso. Quando ci siamo riusciti ci facevamo spesso chiudere dagli avversari. Dobbiamo essere più bravi ad essere veloci, rapidi e cercare di chiudere l'azione con un po' più di anticipo rispetto al posizionamento del Venezia".

Sulle condizioni di Enrico Baldini: "Sembra che non sia niente di grave. È un po' di fatica dopo aver giocato una partita tre giorni ed aver giocato quasi tutta la gara oggi. Sarà una cosa da valutare domani".