Cittadella, Venturato ha deciso: non rimarrà. Pronta la soluzione interna con Gorini

E alla fine sarà separazione. Come infatti riporta trivenetogoal.it, Roberto Venturato ha comunicato al Dg Stefano Marchetti la volontà di non voler proseguire la sua avventura sulla panchina del Cittadella: le parti si troveranno a breve per discutere della rescissione, dato che legate ancora da un anno di contratto.

Già tutto pronto per il post: sarà Edoardo Gorini a guidare i granata, con Manuel Iori che probabilmente prenderà il suo posto alla guida della formazione Primavera.