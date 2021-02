Cittadella, Venturato: "L'attacco ha margini di miglioramento". Vita e Tsadjout out per la Reggiana

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato della sfida contro la Reggiana di domani facendo il punto sulle condizioni della squadra: “Rientrano Tavernelli e Iori, mentre Vita ha avuto un ulteriore problema che lo terrà fuori, purtroppo è una ricaduta e ora dovremo capire quanto starà fuori. Non ci saranno inoltre Tsadjout e Mastrantonio. Attacco? Negli ultimi 25 metri abbiamo importanti margini di miglioramento e crescita, il fatto che Beretta abbia segnato subito è un aspetto che ci aiuta a crescere sotto questo punto di vista. I nostri attaccanti hanno tutti e cinque qualità che devono saper sfruttare. Ogunseye è un giocatore ricco di qualità e capacità, è sempre stato determinante per noi, ha margini di crescita importanti e col lavoro e le attenzioni riuscirà a compiere progressi significativi. Ci sta che abbia un momento di flessione all’interno di un campionato. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Giocheremo contro una squadra che mi aveva molto colpito come tipo di gioco, gli arrivi di Laribi e Ardemagni aiuteranno molto gli emiliani nella corsa salvezza, questi due giocatori hanno portato qualità ed esperienza al loro attacco. Credo che col Pordenone abbiamo fatto una buona prestazione anche nel saper stare corti e recuperare palla. Scontro diretto col Monza? Pensiamo a una partita alla volta”

Sono 21 i calciatori convocati per la sfida con la Reggina. Tornano a disposizione Iori e Tavernelli, mentre restano ai box Vita (problema ai flessori della coscia sinistra), Mastrantonio (fastidio muscolare al retto femorale sinistro) e Tsadjout (sublussazione acromion claveare alla spalla sinistra). Questa la lista completa:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Cassandro

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Gargiulo, Branca, Pavan

Attaccanti: Rosafio, Beretta, Tavernelli, Ogunseye, Baldini